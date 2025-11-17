Allerta meteo in Toscana per forti temporali e vento

Una perturbazione in atto sulla Toscana sta portando intensi fenomeni meteorologici, compresi piogge e temporali. Di conseguenza, la Sala Operativa della protezione civile regionale ha deciso di estendere l’allerta già in vigore, attivando il codice giallo su quasi tutto il territorio, comprese le isole dell’Arcipelago, a partire dalle 21 di oggi.

Il bollettino aggiornato prevede la continuazione dell’allerta per tutta la giornata di domani. Le previsioni segnalano non solo temporali intensi e rischi legati all’idrogeologia e all’idraulica del reticolo minore, ma anche mareggiate e raffiche di vento.