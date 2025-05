Allerta meteo in Sicilia: scuole chiuse tra Catania e Siracusa

Allerta meteo arancione in Sicilia per giovedì 15 maggio. La Protezione Civile regionale ha avvertito di temporali intensi che interesseranno l’intera isola. Attesi forti piogge, grandine e raffiche di vento, con le zone orientali e ioniche come le più colpite. A causa del maltempo, molti Comuni tra Catania e Siracusa hanno predisposto la chiusura delle scuole, parchi e cimiteri come misura precauzionale.

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha firmato un’ordinanza che stabilisce la chiusura di tutti gli istituti scolastici, cimiteri e dei parchi comunali. Comuni come Acireale, Paternò, Siracusa e Agrigento seguiranno lo stesso provvedimento, esteso anche agli uffici pubblici e ad attività all’aperto.

La tempesta Ines, che si abbatterà sul sud Italia per 24-36 ore, è alla base di questa ondata di maltempo, che si prevede si sposterà successivamente verso Calabria e Puglia. Inoltre, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha emesso un’allerta gialla in cinque regioni: Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia.

In Sicilia, l’allerta arancione include anche il rischio idrogeologico per bacini come il Simeto, l’Etna ionico e le isole minori. Le autorità raccomandano cautela e di limitare gli spostamenti nelle aree più vulnerabili. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti attraverso i canali ufficiali della Protezione Civile e dei Comuni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it