Allerta meteo in Puglia: rischio pioggia e temporali in arrivo

La protezione civile regionale ha emesso un nuovo messaggio di allerta meteo, valido dalla mezzanotte del 16 ottobre per le successive 20 ore. L’allerta riguarda principalmente la Puglia Centrale Adriatica, il Salento e i Bacini del Lato e del Lenne, dove è stato attivato il livello di allerta arancione per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali.

Il bollettino prevede “precipitazioni da sparse a diffuse”, con fenomeni caratterizzati principalmente da temporali e “quantitativi di pioggia moderati, fino a puntualmente elevati”. Sono possibili anche rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate locali e raffiche di vento. In altre zone della regione, dal Gargano al Sub-Appennino Dauno, rimane l’allerta gialla.

