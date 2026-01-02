Allerta meteo in Italia

La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta meteo di livello giallo per temporali, valido per tutta la giornata di venerdì. Il provvedimento riguarda specificamente la fascia costiera, dove si attendono precipitazioni che potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità.

Le aree interessate dal peggioramento delle condizioni meteorologiche sono la Zona 3, che comprende la Penisola sorrentino-amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini, la Zona 5, che include Tusciano e Alto Sele, la Zona 6, che comprende Piana Sele e Alto Cilento, e la Zona 8, che comprende Basso Cilento. Tra le principali conseguenze attese in seguito all’impatto delle piogge al suolo figurano possibili allagamenti, l’innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua e lo scorrimento delle acque nelle sedi stradali. Il bollettino segnala inoltre il rischio di fenomeni di ruscellamento, caduta massi e possibili frane.