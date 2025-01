Allerta meteo: chiusure scolastiche in tre Regioni per il maltempo di venerdì 17 gennaio

La Protezione Civile ha lanciato un avviso di allerta meteo rosso e arancione per venerdì 17 gennaio, che riguarda principalmente le regioni della Sardegna, Sicilia e Calabria, a causa di un ciclone Mediterraneo in arrivo. Si prevedono condizioni meteorologiche avverse anche in Basilicata e Campania. Diverse scuole rimarranno chiuse in vari comuni in queste regioni.

L’allerta meteo, che inizierà al mattino del 17 gennaio, prevede piogge da sparse a diffuse in Sicilia, Sardegna e Calabria, con possibilità di rovesci e temporali intensi. Sono attese forti raffiche di vento e mareggiate lungo le coste, con un rischio elevato in Calabria centro meridionale e Sicilia centro orientale. Per i settori orientali della Sardegna e parte della Sicilia è stata emessa un’allerta arancione.

Venerdì 17 si preannuncia quindi come una giornata difficile sul fronte meteo, con rischi di allagamenti e potenziali alluvioni. I meteorologi stimano che potrebbero verificarsi forti temporali, oltre a bufere di neve sul vulcano Etna, con accumuli di pioggia che potrebbero superare i 300 mm in poche ore. Sotto osservazione particolare ci sono le province di Ragusa, Siracusa, Catania, Messina, Reggio Calabria e Catanzaro.

In seguito all’allerta meteo, diversi comuni hanno deciso di chiudere le scuole. Gli studenti non andranno a lezione in città come Catania, Messina, Agrigento, Siracusa e Acireale. Anche i parchi, cimiteri, mercati e impianti sportivi resteranno chiusi. Situazione simile si verifica in Calabria, dove le scuole saranno chiuse in località come Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e Lamezia Terme. Una lista di comuni ha confermato la chiusura: Siderno, Bova Marina, Palmi, Gioia Tauro e altri.

La chiusura delle scuole colpisce anche alcune aree della Campania, dove si prevedono forti raffiche di vento e mare agitato. Le scuole, così come cimiteri e parchi pubblici, rimarranno chiusi in città come Caserta e nelle zone limitrofe.

Il maltempo atteso ha generato preoccupazione e misure di sicurezza in diverse aree del Sud Italia, con aggiornamenti costanti sullo stato delle condizioni meteorologiche.