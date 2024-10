Allerta in tutta la regione

Un terremoto di magnitudo 3.7 ha colpito la Calabria la sera del 27 ottobre 2023, attorno alle 20:51, con epicentro nel comune di Cellara, situato a pochi chilometri da Cosenza. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa ha avuto una profondità di circa 21 chilometri e l’epicentro si trovava a 3 chilometri a est del centro abitato di Cellara. La scossa è stata avvertita in tutta la regione, con segnalazioni provenienti anche da comuni come Lamezia Terme e Catanzaro, spingendo molte persone ad uscire dalle loro case per paura di eventuali crolli.

Secondo le prime informazioni, non ci sono stati feriti o vittime tra la popolazione di Cellara e nelle zone circostanti. Non sono stati segnalati danni agli edifici, ma ulteriori verifiche riguardo le strutture più a rischio sono previste per il giorno successivo, lunedì 28 ottobre. Alcuni abitanti di Cellara, spaventati dalla scossa, hanno deciso di rifugiarsi in strada. Subito dopo la scossa principale, ci sono state anche altre scosse di assestamento, dando vita a uno sciame sismico, come riferito dal servizio di monitoraggio sismico.

Nei 40 minuti successivi all’evento principale, si sono registrate altre cinque scosse di intensità inferiore, con magnitudo compresa tra 2.1 e 2.7, anch’esse con una profondità simile ai 20 chilometri. Anche queste scosse non hanno causato danni o feriti e l’epicentro è rimasto costantemente vicino a Cellara.

La situazione ha tenuto in apprensione gli abitanti della zona, ma le autorità hanno rassicurato riguardo alla sicurezza, nonostante il panico iniziale. In attesa di ulteriori aggiornamenti, la popolazione è stata invitata a mantenere la calma e a seguire eventuali comunicazioni da parte delle autorità competenti. Il monitoraggio della zona continuerà per garantire la sicurezza degli edifici e dei cittadini.