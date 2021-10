Attenzione agli apparecchi senza ago dei cosiddetti filler per viso e labbra per iniettare acido ialuronico: c’è il rischio di gravi effetti collaterali e danni permanenti a pelle, bocca e occhi. L’avviso, rivolto a cittadini e operatori sanitari, è stato pubblicato, anche sul suo sito, dalla Food and drug administration (Fda), l’agenzia americana che autorizza i farmaci.

Questi apparecchi sono venduti come microiniettori, penne non invasive, siringhe nebulizzatrici, a spray o ad altra pressione per ridurre le rughe, aumentare il volume delle labbra o cambiare la forma del naso. “La priorità dell’Fda è proteggere I pazienti – spiega Binita Ashar, direttrice del centro di controllo per le infezioni chirurgiche – che potrebbero non essere a conoscenza dei gravi effetti avversi riportati dopo il loro uso, anche irreversibili”. L’agenzia Usa, sottolinea Ashar, “non ha approvato alcun filler dermatologico da banco da usare a casa, con apparecchio per iniezione senza ago. Questi strumenti sono spesso venduti direttamente ai consumatori attraverso internet, saltando la consulenza di uno specialista che possa aiutare a prendere decisioni consapevoli”.

Le procedure con filler dermatologici, conclude Ashar, “dovrebbero essere fatte solo da professionisti sanitari autorizzati con filler approvati, usando aghi o cannule, in un ambiente clinico. L’Fda sta monitorando come queste penne non approvate vengono vendute online ed è pronta a prendere ulteriori provvedimenti, se necessario”.