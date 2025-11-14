Allerta esche avvelenate: cani in pericolo a Tignale

L’allerta per esche avvelenate torna a farsi sentire nella provincia, questa volta a Tignale. Un cane è purtroppo deceduto dopo aver ingerito un’esca mortale durante una passeggiata nelle località Castagneto, Resem, Presà e Vione. La notizia è stata comunicata dall’amministrazione comunale tramite un avviso pubblico.

L’autopsia ha confermato che la causa della morte è stata l’ingestione di veleno per topi. A seguito di questa scoperta, i Carabinieri del Gruppo Forestale sono stati allertati e stanno già lavorando per bonificare l’area e verificare la presenza di ulteriori esche avvelenate.

Il Comune invita i cittadini a prestare particolare attenzione, raccomandando di tenere i cani rigorosamente al guinzaglio nelle zone interessate. “Si raccomanda massima prudenza a chi frequenta questi luoghi”, avverte il Comune.

Le indagini sono in corso per identificare i responsabili di questo atto. Oltre al pericolo reale per animali domestici e fauna selvatica, la diffusione di esche avvelenate costituisce anche un reato. L’avvelenamento intenzionale di animali è punito dal codice penale, con sanzioni che possono arrivare fino alla reclusione.