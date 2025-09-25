Allerta droni in Danimarca, chiuso aeroporto di Aalborg

In Danimarca, l’aeroporto di Aalborg ha chiuso temporaneamente a causa della presenza di droni, con la conseguente sospensione dei voli in arrivo e in partenza. Successivamente, lo scalo è stato riaperto. Questo è il secondo aeroporto del Paese a subire una chiusura per incidenti legati ai droni, dopo il caso di Copenaghen.

Nel contesto geopolitico, il Cremlino ha risposto alle dichiarazioni di Trump riguardo l’Ucraina, affermando che “la Russia non è una tigre di carta, ma un orso vero” e sottolineando la necessità di continuare la guerra per garantire il futuro del Paese. Il portavoce di Putin ha negato che l’Ucraina possa riconquistare territori, contraddicendo quanto affermato dal presidente statunitense.

Il presidente ucraino Zelensky ha lanciato un appello alle Nazioni Unite, avvertendo che “il diritto internazionale è al collasso” e chiedendo assistenza contro l’aggressione russa. Nel frattempo, la Germania ha riportato l’incursione di un jet russo sopra una fregata della Marina tedesca nel Baltico, evento che Mosca ha derubricato come “isteria”.

La premier italiana Meloni ha dichiarato che l’escalation di tensioni giova a Putin e ha invitato a non cadere nella trappola delle provocazioni. A New York, il segretario di Stato americano ha esortato a fermare le uccisioni in Ucraina, rendendo evidente la posizione degli Stati Uniti.