Allerta di Guterres: Fermare le violenze sui civili in Siria

Allarme del Segretario generale dell’Onu, António Guterres, per la situazione in Siria, dopo i recenti scontri vicino a Damasco e gli attacchi da parte di Israele. Guterres sottolinea l’importanza di proteggere i civili e chiede un immediato cessate il fuoco. La violenza ha messo in grave pericolo la vita delle persone innocenti, evidenziando la necessità di arrestare il conflitto e garantire la sicurezza della popolazione. La comunità internazionale è invitata a intervenire per fermare le violenze e sostenere la pace nella regione.