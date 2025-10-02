17.6 C
Tecnologia

Allerta cybersicurezza in Italia per le Olimpiadi invernali

In Italia si sta intensificando l’allerta per la cybersicurezza in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Durante il primo semestre del 2025, il Centro nazionale anticrimine informatico ha registrato 532 attacchi informatici, di cui 363 diretti a infrastrutture critiche e operatori di servizi essenziali. A livello locale, i nuclei operativi di sicurezza cibernetica hanno affrontato oltre 5000 attacchi, con 72 indagati.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenuto agli ‘Stati Generali su Difesa, Spazio e Cybersecurity’ a Frascati, ha sottolineato che eventi significativi come le Olimpiadi non sono esenti da minacce informatiche. Ha citato il caso dei giochi olimpici di Parigi, che hanno subito campagne diffamatorie e tentativi di instillare paura nel pubblico con allusioni a potenziali atti violenti e terroristici.

Questa situazione rappresenta un campanello d’allarme per l’Italia, che deve prepararsi adeguatamente per garantire la sicurezza nel contesto delle prossime Olimpiadi invernali. La protezione dello spazio digitale è diventata una priorità fondamentale in previsione di tali eventi di grande importanza internazionale.

