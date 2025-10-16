Allerta cimici asiatiche: danni alle coltivazioni in Italia

Le cimici asiatiche stanno causando gravi danni alle coltivazioni in Italia, colpendo in particolare il mais e i peri. In Emilia-Romagna, le perdite nei frutteti biologici possono superare il 60%, mentre quelle nelle coltivazioni convenzionali variano dal 10% al 60%. La situazione è aggravata dalle restrizioni sull’uso degli insetticidi e dalla difficoltà di trovare soluzioni efficaci.

La presenza di questi insetti, che sembrava sotto controllo, ha ripreso slancio, colpendo anche le coltivazioni di mais che in precedenza erano state risparmiate. Questo allarme è stato lanciato da Cia-Agricoltori Italiani, il cui presidente ha avvertito che l’alterazione della sostenibilità agricola avviene in un contesto già compromesso da cambiamenti climatici e pressioni economiche.

Il caso delle pere Abate segnala una forte infestazione, con danni variabili a seconda delle tecniche di difesa adottate, come l’uso di reti anti-cimice. I cali produttivi sono significativi: per la varietà William Bianca possono raggiungere il 40%, mentre per Carmen, Santa Maria e Conference i danni si attestano attorno al 10%. Le alte temperature di giugno hanno ulteriormente stressato le piante, aggravando l’effetto delle cimici.

Un fattore critico è l’inefficacia dell’acetamiprid, un insetticida precedentemente utilizzato ma ora soggetto a restrizioni. Le istituzioni, secondo Calderoni, devono fornire risposte adeguate per sostenere l’agricoltura.

Infine, la cimice asiatica, originaria dell’Asia orientale, si distingue per il suo aspetto marrone-marmorizzato ed è in grado di attaccare una vasta gamma di colture, rendendo i frutti deformi o inutilizzabili. Rilevata in Italia negli ultimi anni, la sua diffusione è facilitata dalla mancanza di predatori naturali e dalla sua elevata capacità riproduttiva.