Allerta chikungunya: il virus delle zanzare torna a minacciare

Con l’arrivo dell’estate, cresce il rischio di contagio da virus trasmessi da zanzare. Oltre al West Nile, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un allerta per il chikungunya, temendo una possibile epidemia simile a quella del 2004-2005, che colpì oltre mezzo milione di persone a livello globale.

Attualmente, circa 5,6 miliardi di persone risiedono in aree considerate a rischio, distribuite in 119 Paesi. Questa diffusione amplia le preoccupazioni circa la gravità della situazione. Rojas Alvarez, rappresentante dell’OMS, ha sottolineato la ripetizione di eventi già osservati in passato.

Il chikungunya è un virus che provoca febbre alta e dolori articolari intensi, sintomi che possono perdurare a lungo. Pertanto, è fondamentale adottare misure preventive per limitare la proliferazione delle zanzare e proteggere la salute pubblica. L’OMS invita le autorità sanitarie e i cittadini a prestare attenzione e a sviluppare strategie efficaci per contrastare la diffusione di questo virus, promuovendo una maggiore consapevolezza e precauzioni.