Allerta Chikungunya: ecco cosa sapere per proteggerti

Il virus Chikungunya sta diventando una crescente preoccupazione per le autorità sanitarie in Europa. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha avviato un’allerta globale, segnalando che oltre 5,6 miliardi di persone vivono in aree a rischio di contagio.

In Francia, dal 1° maggio al 22 luglio 2025, sono stati riportati circa 800 casi, molti dei quali segnalati con trasmissione locale nel sud del Paese, in assenza di recenti viaggi in regioni tropicali. L’epicentro dell’attuale epidemia si trova sull’isola di La Réunion, nell’Oceano Indiano. Qui, a partire dalla metà del 2024, il virus ha mostrato una diffusione significativa, con più di 47.500 casi confermati al 4 maggio 2025 e 12 decessi documentati. Complessivamente, circa 170.000 persone si sono rivolte ai servizi medici per sospetti casi di Chikungunya.

La trasmissione del virus è attiva in tutti i comuni dell’isola, con particolare incidenza nella zona meridionale, come a Le Tampon. Di fronte all’aumento dei contagi, le autorità locali hanno implementato misure straordinarie per intensificare la sorveglianza e il controllo dei vettori. In Italia, il primo caso dell’anno è stato identificato a Bentivoglio, nel bolognese, contribuendo a destare preoccupazione anche nel contesto europeo.