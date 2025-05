Allerta Caldo: Ritorna il Peggiore Caldo Africano del 2003

Un’ondata di caldo africano raggiungerà l’Italia la prossima settimana, con previsioni che indicano condizioni climatiche simili a quelle del 2003, anno segnato da temperature record. Allora, la temperatura salì oltre i 35°C in diverse città italiane, toccando punte di oltre 40°C in agosto.

A partire da martedì 3 giugno, l’anticiclone africano si estenderà dalle regioni desertiche di Marocco e Algeria verso l’Europa e il Mar Mediterraneo, colpendo in particolare le pianure del Nord e le regioni tirreniche, con valori che supereranno i 30-34°C durante le ore pomeridiane. In Sardegna, le temperature potrebbero toccare i 38-40°C nella parte finale della settimana.

Non si prevedono significativi temporali in grado di portare un po’ di refrigerio, ad eccezione di alcune piogge isolate sulle Alpi. Fino a metà mese, l’anticiclone fungerà da barriera contro le perturbazioni atmosferiche. Tra il 10 e il 15 giugno, si attende un ulteriore innalzamento delle temperature, rendendo il caldo sempre più insopportabile in molte regioni.

Il mese di giugno si prospetta quindi estremamente caldo, con analogie preoccupanti con l’andamento climatico del 2003.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com