Allerta caldo in Italia: 14 città sotto il bollino rosso

In Italia si registra un’allerta caldo per Ferragosto, con il Ministero della Salute che avverte sulla possibilità di ondate di calore in varie città. Per il 15 agosto, si prevedono temperature che raggiungeranno i 39 gradi in alcune località, con il livello di allerta massimo (bollino rosso) attivo in 14 città.

Le città colpite dall’allerta includono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Questo livello di allerta indica condizioni di emergenza, che possono avere effetti negativi non solo sulle persone vulnerabili, come anziani e bambini, ma anche su individui sani.

Le previsioni meteo per il 15 agosto segnano una giornata principalmente soleggiata nel Nord, Toscana, Umbria, Sicilia e Sardegna. Tuttavia, sono attesi anche alcuni rovesci o temporali, specialmente nelle Alpi e nelle aree interne di Toscana e Umbria. Al Centro-Sud, il cielo sarà più nuvoloso, con possibilità di precipitazioni sparse, soprattutto nel pomeriggio.

Le temperature potrebbero leggermente diminuire a partire dal 16 agosto in alcune città come Frosinone, Latina e Perugia, mentre a Campobasso il livello di allerta passerà da giallo a arancione. Seppur le temperature rimangano elevate, il fine settimana porterà anche temporali tra il Nord e il Sud, con un’area di maggiore instabilità atmosferica. La mattina del 16 agosto si prevede invece tempo soleggiato con nuvolosità sporadica e brevi piogge in alcune aree specifiche.