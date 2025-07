Allerta caldo: 20 città italiane sotto bollino rosso

Un’ondata di caldo attesa per il fine settimana colpirà diverse città italiane. Il ministero della Salute ha emesso un bollettino, evidenziando l’allerta di livello 3, indicata come “bollino rosso”, per domani, venerdì 4 luglio, in 20 città.

Le località interessate includono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. La situazione migliorerà leggermente sabato, 5 luglio, quando le città con “bollino rosso” scenderanno a 15, in quanto Brescia, Milano, Torino, Venezia e Verona non saranno più incluse nell’elenco.

Le temperature previste rimangono elevate, con punte di calore notevoli. Domani, Firenze raggiungerà i 38 gradi, mentre Bologna, Brescia, Frosinone, Latina, Perugia, Roma e Verona potrebbero registrare 37 gradi. Anche sabato i valori resteranno alti, con 37 gradi attesi a Firenze e Latina.