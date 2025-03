Allerta Arancione per Maltempo in Toscana ed Emilia-Romagna: Rischi Idraulici e Temporali

Non si ferma l’ondata di maltempo in Italia, con allerta arancione per rischio idraulico in Toscana ed Emilia-Romagna e gialla in altre cinque regioni. La Protezione Civile avverte di possibili esondazioni e frane. In Emilia-Romagna, il rischio è moderato per la Pianura modenese e bolognese, mentre in Toscana le zone critiche includono Valdarno Inferiore, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pistoiese. A Pisa, si attende il picco di piena dell’Arno intorno alle 22 di sabato, e la Regione ha richiesto la mobilitazione nazionale per affrontare l’emergenza.

Già si registrano danni e evacuazioni, con otto famiglie evacuate a San Miniato per frane e allagamenti. Alcuni sottopassi e ponti sono chiusi a causa di smottamenti. Il sindaco di San Miniato ha sottolineato la complessità della situazione, mentre a Carmignano non si riportano danni nelle scuole, che riprenderanno le lezioni.

Nel Mugello, si effettua un’operazione per salvare gli allevamenti minacciati dalla piena della Sieve, mentre a Sesto Fiorentino l’esondazione del torrente Rimaggio ha allagato le strade fino a 40 cm, causando danni a case e negozi.

La Protezione Civile raccomanda di limitare gli spostamenti e di rimanere aggiornati tramite canali ufficiali. Sebbene l’allerta arancione potrebbe diminuire nelle prossime ore, continua a persistere l’alta preoccupazione per le aree già colpite.