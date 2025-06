Allerta Alimentare: I Rischi degli Snack Ultra-Formulati

Negli ultimi anni, il tema delle abitudini alimentari dei bambini è diventato sempre più rilevante. Il rapporto “Cibo e Bambini” della Fondazione Aletheia, presentato di recente, evidenzia preoccupanti tendenze nelle diete giovanili in Italia.

Attualmente, oltre il 50% dei minori consuma snack dolci almeno tre volte a settimana, mentre oltre un bambino su dieci mangia frequentemente snack salati e uno su quattro beve ogni giorno bibite zuccherate. Frutta e verdura risultano assenti nella dieta quotidiana di un quarto dei ragazzi. Inoltre, il 10,9% salta la colazione completamente, e un terzo la consuma in modo inadeguato.

Il rapporto sottolinea anche il crescente uso degli alimenti ultra-formulati, caratterizzati da alta densità calorica e bassa qualità nutrizionale. Questi prodotti, ricchi di additivi chimici, includono bevande gassate, snack confezionati e piatti pronti. Il consumo regolare di questi alimenti è associato a rischi per la salute, come obesità, diabete e allergie. Una ricerca dell’Università Federico II di Napoli ha suggerito che ridurre l’assunzione di tali alimenti potrebbe aiutare a prevenire allergie alimentari.

In Italia, il 9,6% dei bambini e adolescenti è obeso, e il 27,3% è in sovrappeso. Il Paese occupa il 21° posto in Europa per obesità infantile. A livello globale, la situazione è in deterioramento, con un aumento significativo dell’obesità tra i giovani dal 1990 a oggi.

Nel 2023, le vendite mondiali di alimenti ultra-formulati hanno superato i 2 mila miliardi di dollari, con l’Europa che ha speso 310 miliardi di euro. La Svezia presenta il tasso più elevato di calorie derivate da questi prodotti, mentre l’Italia mostra uno dei valori più contenuti, con il 13,4%. In Europa, quasi il 41% dei bambini della scuola primaria ha accesso a pasti scolastici gratuiti o sovvenzionati, un passo importante per promuovere stili di vita più sani.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: tg24.sky.it