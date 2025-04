Allergie primaverili, un disturbo diffuso tra i bambini

La primavera è una stagione amata, ma per i bambini allergici ai pollini può essere problematica, poiché uno su dieci ne soffre. Francesca Mori dell’Allergologia AOU Meyer Irccs sottolinea l’importanza di affrontare questo disturbo con un medico per trovare le cure adeguate.

L’allergia ai pollini si manifesta con sintomi comuni come naso che cola, starnuti e occhi arrossati; a volte può svilupparsi in asma, complicando la respirazione. Questi disturbi possono influenzare negativamente la qualità della vita, ostacolando la pratica sportiva e il rendimento scolastico, poiché generalmente si manifestano dopo i 5-6 anni a seguito di ripetuta esposizione al polline.

Per gestire i sintomi, i medici possono prescrivere antistaminici o spray cortisonici, da utilizzare continuativamente se i disturbi persistono. In alcuni casi, sono disponibili vaccini sublinguali. La diagnosi si basa sulla storia clinica e sull’osservazione dei sintomi in relazione ai periodi di esposizione. I prick test sono comunemente utilizzati per confermare allergie, insieme agli esami del sangue.

Durante i giorni critici, è consigliabile evitare prati e campagne, consultando i bollettini delle conte polliniche. Il mare è una buona alternativa, poiché le brezze marine contengono pochi pollini.

È importante anche considerare le allergie alimentari, che colpiscono prevalentemente i bambini nei primi anni di vita e possono manifestarsi con vari sintomi. L’intervento efficace prevede diagnosi accurate e piani terapeutici per evitare cibi allergizzanti, e in alcuni casi, è necessaria la somministrazione di farmaci salvavita come l’adrenalina.