Le allergie pediatriche emergono quando i bambini sono ipersensibili alle sostanze considerate inoffensive che si trovano sia negli alimenti che nell’ambiente, interno e esterno. Alcuni degli allergeni più comuni sono gli acari della polvere, le spore della muffa, alcuni cibi. Riconoscere l’allergia non è sempre facile e immediata, soprattutto in età pediatrica, dove i sintomi allergici, sono sovrapposti ad altre cause, spesso di tipo infettivo. Anche le reazioni agli alimenti non sempre sono dovuti ad allergie: possono essere delle tossinfezioni alimentari da contaminazione batterica o da reazioni conseguenti alla assunzione di grandi quantità di istamina, additivi, coloranti.

Per poter arrivare ad una diagnosi corretta è molto importante una anamnesi dettagliata valutando il tipo di sintomatologia con il pediatra che nel caso, invierà i genitori allo specialista per i test specifici. L’allergologo a quel punto si potrà avvalere di test diagnostici per valutare la reazione del bambino. Anna Maria Zicari, docente ordinario di Allergologia pediatrica: “Le allergie nascoste si scoprono in laboratorio con i test di stimolo, ricreando l’ambiente in cui si muove il bambino. In molti casi non si tratta di allergie sistemiche nel sangue, ma di riniti allergiche locali, cioè hanno un’allergia localizzata solo a livello nasale”.