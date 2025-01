Allergie, ENEA sviluppa un modello per la previsione dei pollini

Per determinare l’inizio della stagione dei pollini, l’ENEA ha sviluppato un modello ad alta risoluzione per il monitoraggio della diffusione in tempo reale dei pollini, in particolare di graminacee, olivo, betulla, ambrosia e ontano, che sono i principali allergeni stagionali. Questo progetto, noto come MEETOUT, è frutto della collaborazione con l’Università di Verona, Arianet, ATS Milano e ARPA Veneto, e mira a migliorare la prevenzione e la gestione delle malattie respiratorie correlate ai pollini.

Le allergie da polline colpiscono circa il 20% della popolazione mondiale, influenzate da fattori climatici, geografici e vegetativi. Incrementi di temperatura, variazioni nelle precipitazioni e aumenti di CO2 possono amplificare la produzione di polline e prolungare le stagioni allergiche. Fenomeni come la siccità costringono le piante a migrare verso nord, mentre il commercio globale porta nuove specie vegetali che aumentano l’esposizione a nuovi allergeni.

Attualmente, il monitoraggio del polline presenta limitazioni; le reti di sorveglianza sono rare e costose, e il conteggio manuale del polline può introdurre un errore del 20-30%. Sono stati sviluppati dispositivi automatici, sebbene il loro uso sia ancora limitato. Le piattaforme di e-Health e m-Health, comprese app e siti web, forniscono previsioni per aiutare le persone allergiche ad evitare l’esposizione e gestire le loro allergie.

Antonio Piersanti, responsabile del Laboratorio ENEA per la qualità dell’aria, afferma che un modello ad alta risoluzione come quello sviluppato potrebbe offrire informazioni fondamentali per le popolazioni vulnerabili, inclusi i pazienti con asma o allergie. Questo approccio permette anche di stimare le concentrazioni di polline in aree non monitorate, così come avviene per l’inquinamento atmosferico.

L’integrazione di dati vegetali dettagliati nel modello ha migliorato le previsioni per polline di ontano, betulla, olivo e ambrosia, specialmente in aree complesse come le montagne. Il sistema è stato testato con successo in Veneto, simulando la dispersione e diffusione del polline con una risoluzione di 3 km, calcolando le concentrazioni orarie per il 2019. Questo studio dimostra l’applicabilità del sistema in Italia e nelle singole regioni, offrendo una maggiore precisione.