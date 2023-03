Allergia primaverile: anche il cane può soffrirne: come riconoscerla

L’allergia primaverile non colpisce soltanto le persone, ma anche il cane. Vediamo quali sono i sintomi e la cura.

Tanti aspettano la primavera e per tanti rispecchia la stagione preferita. Ma molte persone soffrono di allergia primaverile e questo crea molti problemi.

Come se non bastasse, non solo le persone devono fare attenzione al periodo in cui la natura si risveglia, ma anche gli animali sono a rischio.

Forse non lo sapevate, ma occorre fare molta più attenzione all’allergia primaverile: anche il cane può soffrirne. Ecco perché vi daremo qualche indicazione su come capire se è presente e come intervenire nel modo giusto.

Allergia primaverile nel cane: tutto quello che devi sapere sull’argomento

L’allergia si manifesta a seguito di una reazione del sistema immunitario. Questo reagisce ad alcune sostanze presenti nell’aria e nell’ambiente nei mesi primaverili, da marzo a giugno.

Anche il sistema immunitario di un cane può reagire eccessivamente ad alcune sostanze e provocare dei sintomi ben precisi. Ecco quali sono:

pelle arrossata

prurito frequente

frequente occhi rossi

lacrimazione eccessiva

vomito

diarrea

starnuti

Se il cane soffre di allergia lo vedrete grattarsi in modo compulsivo fino a mordersi le zampe, la pancia e la zona inguinale. Per questo, può accadere che si formino delle croste sulla pelle.

Anche gli animali non possono fare a meno di starnutire, ma possono avere dei problemi a stomaco e pancia. Per non parlare del rischio di congiuntivite.

Se non curata o se in forma grave, l’allergia potrebbe provocare difficoltà a respirare, bronchite e asma. Ma questo si verifica in casi rari.

Appena il cane mostra questi segnali è opportuno portarlo dal veterinario, il quale saprà gestire immediatamente il problema e risolverlo.

Come curare l’allergia negli animali

Un professionista inizierà con fare delle analisi in modo da capire qual è la sostanza che provoca la reazione. Poi, individuerà una cura specifica.

Questa consiste nella somministrazione di farmaci. Di solito, si tratta di antistaminici, immunomodulanti oppure a base di cortisone. Se la situazione è grave, il veterinario potrebbe decidere per una cura antibiotica.

Gli antibiotici servono se l’animale si è procurato delle ferite sulla pelle. In questo caso c’è un grande rischio di infezione che deve essere debellato il prima possibile.

Prevenire l’allergia nel cane: i consigli degli esperti

Per evitare conseguenze spiacevoli e gravi, è molto importante cercare di prevenire l’allergia primaverile. Ecco che cosa si può fare.

Se il nostro amico a quattro zampe soffre di allergia, è opportuno sottoporlo a vaccinazione e immunoterapia preventive per cercare di annullare la risposta del sistema immunitario all’allergene.

Inoltre, occorre somministrare integratori e usare dei prodotti per la sua igiene con un’azione molto delicata sulla pelle. Tutto questo contribuirà a rendere il cane più forte in primavera.