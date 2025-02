Allergia al latte, Aifa chiarisce sulla commercializzazione degli allergeni

Hal Allergy s.r.l. informa la classe medica e le strutture ospedaliere pubbliche e private riguardo a chiarimenti forniti dall’Aifa sulla Determinazione Dts 115/2024, che riguarda la cessazione della continuità terapeutica per prodotti non inclusi nel procedimento avviato dalla determinazione Aifa Dg n. 2130/2017 o ritirati volontariamente. L’Agenzia ha confermato che il provvedimento concerne esclusivamente i prodotti allergenici rifiutati o ritirati, escludendo quelli prodotti ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 219/2006. Hal Allergy ribadisce che la modalità di commercializzazione degli allergeni secondo l’art. 5, d.lgs. 219/2006 è legittima.

Inoltre, l’agenzia ha chiarito che dalla Determina non si può inferire alcun divieto alla prescrizione su base nominale di medicinali allergenici, noti come Name Patient Product, regolamentati dal medesimo articolo. Hal Allergy ringrazia L’Agenzia del farmaco per aver preso posizione e sottolineato come il procedimento di autorizzazione semplificato, avviato nel 1991 e proseguito per trent’anni, sia del tutto estraneo all’art. 5 d.lgs. 219/2006. La produzione e commercializzazione di prodotti allergenici, conformemente all’art. 5, d.lgs. 219/2006, rappresenta un processo autonomo e legittimo, non riconducibile all’iter registrativo menzionato.

Questi chiarimenti servono a garantire che gli operatori del settore siano informati riguardo alla legittimità delle procedure di commercializzazione adottate da Hal Allergy, contribuendo alla continuità nella fornitura di prodotti allergenici per i pazienti.