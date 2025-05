Allenatori Squalificati: Dallo Scudetto alla Salvezza

Il campionato di calcio si avvia verso la conclusione, ma diversi allenatori saranno costretti a seguire le ultime partite dalla tribuna a causa di espulsioni. Tra questi ci sono Simone Inzaghi e Antonio Conte, allenatori delle squadre in corsa per lo scudetto, che non potranno guidare le loro formazioni rispettivamente contro Como e Cagliari.

Inzaghi, e Conte, hanno vissuto una stagione altalenante e uno di loro festeggerà il titolo lontano dalla panchina. Oltre a loro, anche Marco Baroni, espulso nel finale di Inter-Lazio, Cristian Chivu, allontanato durante Parma-Napoli, e Sergio Conceicao, espulso in Roma-Milan, seguiranno le partite dalla tribuna.

Baroni non potrà dirigere il Lecce nell’importante sfida contro la Lazio, che potrebbe determinare un posto in Champions League. Chivu sarà assente alla guida del gialloblù nella cruciale partita salvezza contro l’Atalanta. Conceicao, infine, assisterà nulla dall’alto il suo Milan, già sicuro del nono posto, e non sarà presente in Europa la prossima stagione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com