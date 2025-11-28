Allenatore Personale a Milano con ottimi benefici

Posizione lavorativa: Personal Trainer – Milano Diaz



Azienda: Virgin Active



Descrizione lavoro: Virgin Active Italia è alla ricerca di Personal Trainer qualificati per la nostra centralissima sede di Milano Piazza…. Propensione all’utilizzo di strumenti informatici e digitali. Se sei un Personal Trainer appassionato, capace di motivare…



Località: Milano



Data pubblicazione: Fri, 03 Oct 2025 22:37:49 GMT





