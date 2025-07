Allenarsi in estate: i momenti migliori per la salute

Allenarsi durante l’estate può presentare delle sfide, ma con la giusta organizzazione è possibile mantenere un programma efficace. La scelta del momento giusto per svolgere attività fisica è cruciale per massimizzare i benefici e ridurre i rischi per la salute.

Secondo la dottoressa Laura Mazzotta, è preferibile evitare di allenarsi durante le ore centrali della giornata, tra le 11:00 e le 17:00, specialmente quando le temperature superano i 35 gradi. In questa fascia oraria, l’esposizione prolungata al sole può causare disidratazione, aumento della frequenza cardiaca, abbassamento della pressione sanguigna e, nei casi più gravi, colpi di calore o svenimenti.

Il momento ideale per esercitarsi è al mattino presto, tra le 6:30 e le 8:30. In queste ore, le temperature sono più fresche e l’umidità è contenuta, mentre la luce solare non è intensiva. Allenarsi a quest’ora favorisce anche la produzione di endorfine, contribuendo a un miglioramento del tono dell’umore e della concentrazione per il resto della giornata.

Allenarsi la sera, dopo le 19:00, può rappresentare un buon compromesso, ma è importante scegliere luoghi ventilati o ombreggiati. In questo periodo, il corpo è predisposto allo sforzo, ma sforzi eccessivi prima di coricarsi potrebbero interferire con il sonno.

Nei giorni di intenso calore, è consigliabile spostare gli allenamenti in luoghi chiusi e climatizzati come palestre o in casa. È fondamentale ascoltare il proprio corpo e adattare l’intensità dell’allenamento, poiché la costanza e la sicurezza devono avere la priorità rispetto alla performance.