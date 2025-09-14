Allenamenti congiunti: la preparazione del Sir Safety Perugia

All’indomani del primo allenamento congiunto della stagione, lo staff tecnico della squadra bianconera ha analizzato i dati preliminari della nuova formazione Sir Safety Conad Perugia, che ha partecipato a un test contro Cisterna di Latina.

La squadra attualmente presenta un numero ridotto di giocatori, poiché cinque titolari sono impegnati con le rispettive nazionali nel Mondiale. Nonostante ciò, l’allenamento congiunto ha offerto l’opportunità di mettere in pratica quanto appreso nel mese di preparazione. Lo starting six schierato non rappresenta la formazione definitiva, con il giovane palleggiatore Bryan Argilagos e altri giocatori come Adrien Roure e Federico Crosato, il quale ha espresso la sua emozione per l’esordio in questo contesto.

La squadra ha dimostrato una buona prestazione in attacco, con un’efficacia del 55%, e una solida difesa a muro, totalizzando 11 block in quattro set. Crosato ha contribuito attivamente, segnando 13 punti e un ace, e ha evidenziato come il lavoro in allenamento stia dando frutti.

Crosato, che ha trascorso quattro stagioni in Superlega a Padova, ha trovato entusiasmante la presenza di un pubblico caloroso e dei suoi genitori tra gli spettatori.

Il programma prevede ulteriori allenamenti congiunti prima della tournée in Giappone. Tra questi, mercoledì si svolgerà un allenamento con Lube Civitanova, al quale la squadra si prepara con alta aspettativa.

I prossimi allenamenti congiunti si svolgeranno presso l’Eurosuole Forum di Civitanova e il PalaSport di Cisterna di Latina, e il 25 settembre si terrà un altro test al PalaBarton Energy con Lube Civitanova, in tutti i casi aperti al pubblico.