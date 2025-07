Allegri torna al Milan: l’inizio di una nuova era rossonera

Il Milan dà il via a una nuova era con il ritorno di Massimiliano Allegri, che torna sulla panchina rossonera dopo 11 anni. Questa mattina si è svolto il primo allenamento a Milanello, seguito dalla conferenza stampa di presentazione del tecnico.

Il direttore sportivo Igli Tare ha sottolineato come la decisione di richiamare Allegri sia stata un passo condiviso dalla società, evidenziando il valore dell’esperienza e della mentalità vincente che l’allenatore porterà. Allegri ha evidenziato la qualità della rosa a disposizione e ha iniziato a familiarizzare con i giocatori, definendo i prossimi sei mesi come cruciali per impostare il lavoro della stagione.

Gli obiettivi fissati dal mister includono un ritorno alla Champions League, un traguardo considerato fondamentale. Sul fronte del mercato, Allegri ha confermato che le cessioni di Reijnders e Theo sono state discusse e approvate, con quest’ultimo a un passo dall’accasarsi all’Al Hilal, dove è atteso da Simone Inzaghi.