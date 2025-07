Allegri torna al Milan: ambizioni e sfide per la Champions

Il calcio italiano si prepara a un nuovo capitolo con l’inizio della stagione. Il Milan, una delle squadre più prestigiose del paese, ha ufficialmente dato il via al raduno con la presentazione del nuovo tecnico Massimiliano Allegri.

Allegri, tornato alla guida della squadra dopo undici anni, si è mostrato entusiasta di riprendere questa avventura. Durante la conferenza stampa, ha espresso la sua gioia nel ritrovare ex collaboratori e nel conoscere nuovi membri dello staff che, a suo avviso, possono fungere da stimolo. Il tecnico ha ribadito l’importanza del Milan e ha sottolineato l’ambizione di riportare la squadra ai vertici, mirando a un posto in Champions League. Allegri ha evidenziato che a marzo il Milan deve trovarsi in una posizione competitiva per raggiungere l’obiettivo europeo.

Con le idee chiare e una pianificazione mirata, il club rossonero si prepara ad affrontare la nuova stagione con determinazione.