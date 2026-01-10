7.8 C
Roma
sabato – 10 Gennaio 2026
Spettacolo

Allegri parla prima di Fiorentina-Milan

Da stranotizie
Allegri parla prima di Fiorentina-Milan

Prima della partita tra Fiorentina e Milan, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa di vari argomenti caldi del momento. Ha menzionato il pareggio contro il Genoa, le polemiche arbitrali e l’episodio del rigore contro la squadra di De Rossi, oltre alla gestione dei singoli giocatori. Allegri ha anche espresso parole di apprezzamento per Fofana, che ha compiuto gli anni e spesso è bersagliato da critiche, sottolineando che il giocatore ha fatto una buona prestazione nella partita di giovedì e che il suo valore è importante per la squadra.

Inoltre, Allegri ha rivelato alcune novità sulla formazione, affermando che Nkunku è abile e può essere schierato, e che Modric difficilmente giocherà, ma potrebbe essere in panchina. Ha anche commentato la partita contro la Fiorentina, sottolineando che la squadra sta tornando in salute e che la classifica non rispecchia il suo valore tecnico. Allegri ha anche parlato dei problemi arbitrali e del Var, affermando che la squadra arbitrale italiana è buona, ma che trovare un equilibrio è difficile a causa della soggettività delle decisioni. Ha sottolineato che il Var sta aiutando, ma che non può fare di più perché le situazioni di gioco sono spesso soggettive.

Articolo precedente
Concerto gospel a Poggioreale
Articolo successivo
Colle di Val d’Elsa salute mentale nei musei
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.