Allegri parla prima di Fiorentina-Milan

Prima della partita tra Fiorentina e Milan, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa di vari argomenti caldi del momento. Ha menzionato il pareggio contro il Genoa, le polemiche arbitrali e l’episodio del rigore contro la squadra di De Rossi, oltre alla gestione dei singoli giocatori. Allegri ha anche espresso parole di apprezzamento per Fofana, che ha compiuto gli anni e spesso è bersagliato da critiche, sottolineando che il giocatore ha fatto una buona prestazione nella partita di giovedì e che il suo valore è importante per la squadra.

Inoltre, Allegri ha rivelato alcune novità sulla formazione, affermando che Nkunku è abile e può essere schierato, e che Modric difficilmente giocherà, ma potrebbe essere in panchina. Ha anche commentato la partita contro la Fiorentina, sottolineando che la squadra sta tornando in salute e che la classifica non rispecchia il suo valore tecnico. Allegri ha anche parlato dei problemi arbitrali e del Var, affermando che la squadra arbitrale italiana è buona, ma che trovare un equilibrio è difficile a causa della soggettività delle decisioni. Ha sottolineato che il Var sta aiutando, ma che non può fare di più perché le situazioni di gioco sono spesso soggettive.