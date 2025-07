Allegri: Milan in forma per il test contro il Perth Glory

In vista dell’ultima amichevole della tournée estiva, il Milan si prepara ad affrontare l’Australiano Perth Glory, chiudendo così una serie di incontri internazionali. Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore dei rossoneri, ha tenuto una conferenza stampa per discutere della preparazione della squadra e delle aspettative per il prossimo campionato.

Il tecnico ha enfatizzato l’importanza della partita di domani, sottolineando come sia fondamentale mantenere alta la concentrazione. Allegri ha osservato che la sfida rappresenta un test significativo per valutare la crescita mentale del gruppo, considerati i precedenti incontri con squadre di alto livello come Arsenal e Liverpool.

Parlando del mercato, Allegri ha accennato ai prossimi innesti nel team, tra cui Luka Modric e Santiago Gimenez. Entrambi i giocatori si uniscono al gruppo rossonero e contribuiranno in vista dell’imminente Coppa Italia, dove il Milan affronterà il Bari. Il tecnico ha inoltre sottolineato l’importanza dei giovani in rosa, segnalando che il talento è ciò che determina l’opportunità di giocare.

Infine, Allegri ha condiviso le sue opinioni sulle favorite per il prossimo campionato di Serie A. Ha menzionato il Napoli come principale pretendente per lo scudetto, seguito da Inter, Juventus, Atalanta, Roma, Fiorentina e Lazio. Riguardo alla mancanza di partecipazione del Milan alle competizioni europee, ha riconosciuto che ciò rappresenta uno svantaggio, poiché l’esperienza in Europa è fondamentale per la crescita della squadra.