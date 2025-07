Allegri e il 4-3-3: il nuovo volto del Milan per la stagione

Il Milan si sta preparando per la nuova stagione con rinnovato slancio e strategie tattiche. Il tecnico Massimiliano Allegri ha iniziato a plasmare la squadra, cimentandosi con un sistema di gioco 4-3-3 che potrebbe diventare il nuovo punto di riferimento.

Negli ultimi giorni, Allegri ha già avuto l’opportunità di lavorare con i suoi giocatori, anche se restano da definire i terzini titolari per il prossimo campionato. Il mister ha dichiarato di essere pronto a rivedere le sue scelte tattiche in base ai calciatori disponibili e alle esigenze del gioco.

Il Milan ha in programma diversi test amichevoli in Asia e Oceania. Le squadre avversarie includono l’Arsenal a Singapore, il Liverpool a Hong Kong e il Perth Glory in Australia. Queste sfide serviranno non solo a preparare la squadra, ma anche a testare le nuove idee di Allegri.

L’esordio ufficiale del Milan è fissato per domenica 17 agosto a San Siro, con il match di Coppa Italia contro il Bari. Subito dopo, il 23 agosto la formazione affronterà la Cremonese nel suo debutto in campionato. I tifosi attendono con trepidazione le mosse finali sul mercato, mentre Allegri continua a lavorare instancabilmente per integrare e far crescere il gruppo.