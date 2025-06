Alleati per la Sostenibilità: Alemanno di Bolton Food e WWF

Il tema della collaborazione tra imprese e ONG è sempre più attuale. In un evento a Milano, Luca Alemanno, CEO di Bolton Food, ha sottolineato l’importanza delle partnership con WWF e Oxfam. Queste collaborazioni si concentrano sull’ambientale e sui diritti umani, affrontando temi cruciali come la sostenibilità degli oceani e le disuguaglianze sociali. L’incontro ha offerto l’opportunità di presentare i risultati ottenuti e di discutere su come tali alleanze possano promuovere un cambiamento significativo nel modello di business, rendendolo più responsabile e orientato al bene comune.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.youtube.com