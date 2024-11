Alleati di Roberto Vannacci sfidano Matteo Salvini: La strategia del Generale e la sua lista

La base di Roberto Vannacci si sta organizzando contro Matteo Salvini, portando il generale a considerare l’idea di lanciare una propria lista. Durante la seconda assemblea nazionale del “Mondo al contrario”, che ha visto la transizione ufficiale del movimento da “culturale” a “politico”, Vannacci ha risposto positivamente all’incitamento dei suoi seguaci. L’assemblea, svoltasi a Grosseto con oltre 500 partecipanti, ha visto l’ex missino Gianni Alemanno presente, mentre i membri del movimento accoglievano gli ospiti indossando simboli militari.

Nonostante le speculazioni, Vannacci ha sottolineato che non si sta dando vita a un nuovo partito, ma piuttosto a un movimento che non ha intenzione di competere con la Lega di Salvini. Ha affermato di aver parlato con Salvini, il quale non sarebbe contrario a questo sviluppo. In un video, Salvini ha ribadito il suo sostegno, esprimendo la volontà di collaborare per cambiare il mondo insieme a Vannacci, nonostante alcuni mugugni dalla platea.

Vannacci ha chiarito che l’obiettivo è quello di connettersi con individui al di fuori della Lega, ma ha lasciato aperta la possibilità di lanciare una lista elettorale. “Se serve, perché no”, ha detto, indicando la sua intenzione di essere presente alle prossime elezioni regionali in Toscana. Il generale ha affermato che il suo movimento intende pesare politicamente senza rompere con la Lega, chiarendo che non ci sarà una scissione.

Nel frattempo, Vannacci sta affrontando delle difficoltà, essendo stato sospeso dall’Esercito per 11 mesi con uno stipendio ridotto, una decisione confermata dal Tar che ha sostenuto la linea del ministro della Difesa, Guido Crosetto.

In sintesi, Vannacci sta consolidando la sua posizione politica, cercando di attrarre nuovi sostenitori e mantenendo una relazione di collaborazione con Salvini, mentre esplora le possibilità di lanciare una lista per le elezioni, senza distaccarsi definitivamente dalla Lega.