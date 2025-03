Alleanza in extremis rischia di cambiare la finale del Grande Fratello

L’elezione di Helena Prestes come finalista del Grande Fratello con oltre il 52% dei voti ha scatenato una reazione tra i fandom rivali, Shailenzo e Zelena, unite dall’obiettivo di eliminare la concorrente brasiliana. Le due fazioni hanno collaborato per eliminare altri personaggi amati, ma l’alleanza si è incrinata quando le Zelena hanno iniziato a votare esclusivamente per Chiara Cainelli, a scapito della loro precedente coalizione. Di fronte alla potenza dei voti del pubblico, entrambi i fandom hanno deciso di ripristinare l’alleanza per cercare di sconfiggere Helena e Javier.

I social media, in particolare Twitter e TikTok, sono stati invasi da messaggi di incitamento a eliminare Helena, con frasi che evocano combatti epici e un forte spirito di rivalità. Nonostante il tono scherzoso, la situazione è seria, e la coalizione di fans può davvero influenzare l’esito del televoto finale, mettendo in serio rischio la posizione di Helena. Gli utenti con nickname fantasiosi e linguaggio eccessivamente drammatico dimostrano l’intensità del fanatismo che ha caratterizzato questa edizione del Grande Fratello.

Il timore è che questa alleanza, basata su un fanatismo preoccupante, possa alterare il voto finale, favorendo Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma a discapito di Helena. Le reazioni sui social evidenziano la frustrazione dei fan che sostengono Helena, sottolineando l’inevitabile tensione tra le diverse fazioni. Il conflitto tra fandom si presenta come una battaglia non solo per la vittoria del Grande Fratello, ma anche per il riconoscimento e la rappresentanza all’interno del programma.