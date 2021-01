LA CURA TERAPEUTICA con l’acqua sulfurea, in questo strano inverno, torna a essere tra le preferenze degli italiani. L’emergenza Covid-19, infatti, è stata un’occasione per ripensare ai centri termali non solo come un luogo di spa, ma come vero e proprio presidio sanitario dove seguire una terapia prescritta dal medico.

Per questo, con le ultime disposizione del governo sono rimasti aperti i centri termali considerati presidi sanitari, tra cui le Terme di Saturnia, di Sirmione, di Abano, di Merano. In queste strutture convenzionate con il Sistema sanitario nazionale, si può accedere presentando una ricetta (rossa) del medico di base con la patologia e la terapia. Pagando solo il ticktet.

Spiega il dottor Domenico Mazzone, specialista in idrologia medica, responsabile del centro medico Terme di Saturnia: “La cura con le acque sulfuree, dalle proprietà antibatteriche e antinfiammatorie, rappresenta un post-ricovero importante per chi ha contratto l’infezione polmonare da coronavirus, ma anche per chi vuole fare prevenzione. Soprattutto per i pazienti con malattie croniche”.

L’acqua a Saturnia ha origine dal monte Amiata e, dopo un percorso sotterraneo, si mineralizza arrivando al centro termale con un flusso di 800 litri al secondo. Così ad Abano: qui “l’acqua che sgorga dal Fuoco” filtra dalle Prealpi a circa duemila mila metri di altitudine.