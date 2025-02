Alle porte di Torino c’è la “casa” dell’aperitivo più amato dagli italiani, e visitarla è un’esperienza… euforizzante.

Correva l’anno 2000 quando George Clooney pronunciava l’iconica frase “No Martini? No Party!” in uno spot che ha segnato un’epoca. Il Martini, l’aperitivo italiano più famoso al mondo, si è intrecciato con le vite di celebrità come Gwyneth Paltrow e Monica Bellucci, rappresentando un perfetto mix di moda e glamour. La storia di Martini & Rossi inizia nel XIX secolo con Alessandro Martini e Luigi Rossi, che creare un vermouth innovativo a Pessione, vicino Torino. Qui si trova Casa Martini, un luogo che offre un viaggio sensoriale attraverso la storia dell’aperitivo italiano.

In Casa Martini si possono scoprire le ricette segrete del Vermouth, partecipare a degustazioni guidate e visitare la Mondo Martini Gallery, che espone documenti storici e il Museo di Storia dell’Enologia, uno dei più importanti in Europa. Il brand Martini, sinonimo di eleganza, ha conquistato il mondo, legandosi a eventi prestigiosi e campagne pubblicitarie iconiche nel corso degli anni.

Casa Martini non è solo un museo: è un centro interattivo dove gli ospiti possono partecipare a corsi di mixology e creare cocktail famosi come il Negroni. Tra le attività proposte ci sono la Martini Cocktail Experience e la Vermouth Class, perfette per chi desidera approfondire le proprie abilità nel bartending. La Martini Ultimate Experience offre una degustazione interattiva con abbinamenti gourmet. Situata a soli 30 chilometri da Torino, Casa Martini rappresenta una destinazione imprescindibile per gli amanti del buon bere e della cultura italiana, unendo storia, gusto e innovazione in un ambiente esclusivo.