Alle porte di Roma c’è un’abbazia che da oltre 1000 anni è un vero simbolo del dialogo interreligioso e di una cultura millenaria.

Grottaferrata, un comune dei Castelli Romani, è conosciuto per la sua storia e i suoi paesaggi pittoreschi. Qui si trova l’ultimo monastero bizantino in Italia, l’Abbazia territoriale di Santa Maria di Grottaferrata. Le origini dell’abbazia risalgono a più di mille anni fa e sono legate a San Nilo, nato nella Calabria bizantina nel X secolo. Dopo un periodo in cui visse come monaco basiliano ed eremita nel sud Italia, Nilo giunse a Roma durante un pellegrinaggio. Qui decise di fondare un monastero vicino a Tuscolo, oggi Grottaferrata, nel 1004, lo stesso anno della sua morte a Tuscolo.

L’abbazia è un baluardo della tradizione greco-bizantina e conserva una ricca biblioteca con codici greci dal X al XIX secolo, molti dei quali musicali, essenziali per lo studio della musica bizantina. La chiesa del monastero presenta caratteristiche tipiche delle chiese ortodosse, come l’iconostasi, un divisorio decorato con icone dorate tra navata e presbiterio. Importante è il mantenimento del rito greco-bizantino, continuato in Italia grazie anche alla comunità arbereshe arrivata nel XV secolo, distinguibile dal rito latino per differenze nei sacramenti e nelle decorazioni della chiesa.

Il nome Grottaferrata potrebbe derivare da “crypta ferrata,”, un’area sottoterra fortificata da grate in ferro, usata dai discepoli di San Nilo, concessa dai Conti di Tuscolo. Questo nome rappresenta l’antico rifugio dei monaci, evidenziando l’importanza storica della comunità e del territorio nei secoli successivi. Grottaferrata è così un punto di riferimento culturale e religioso unico in Italia, testimoniando la fusione tra tradizione bizantina e cultura locale.