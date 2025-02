Alle porte di Roma c’è il Carnevale più piccolo d’Italia: tra cavalieri e nasi rossi è una festa davvero divertentissima

Ronciglione, eletto Borgo dei Borghi 2023, è un affascinante borgo medievale nel Lazio, situato vicino al lago di Vico e circondato da boschi e noccioleti. Fondato nel XI secolo per ordine del Vescovo, il borgo è emblematicamente rappresentato dal suo Castello medievale del XII secolo e dal suo carnevale, noto come il “più piccolo d’Italia”. Storia e tradizioni caratterizzano questo luogo ricco di bellezze architettoniche, influenzate da nobili casate come i Farnese e i Di Vico.

Il Carnevale di Ronciglione ha radici profonde, risalenti al periodo farnesiano, con riferimenti storici documentati già dal 1748. Le celebrazioni, che durano quasi un mese, si aprono con una cavalcata storica in costume e includono eventi festivi che animano le vie del borgo. Il “Grandioso Corso di Gala” rappresenta il fulcro del Carnevale, con oltre mille partecipanti che si esibiscono in colorati caroselli e performance musicali, frutto di un lavoro comunitario dedicato.

Un’altra tradizione peculiare è la Società dei Nasi Rossi, che nasce da un aneddoto di amicizia e bellezza della tavola: i protagonisti, vestiti di bianco con il naso dipinto di rosso, partecipano al rituale della Pitalata, offrendo pasta al pubblico. Durante le festività, Ronciglione diventa una festa di colori, suoni e sapori, con piatti tipici come il raviolo dolce e le castagnole.

Ronciglione, quindi, non è solo un borgo, ma un vero e proprio patrimonio culturale da scoprire, diventando un punto di riferimento per gli amanti del Carnevale e del turismo storico.