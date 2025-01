Alle porte dell’Europa c’è il paese dell’acqua e delle biciclette, una meta economica e sorprendente da scoprire nel 2025.

C’era una volta un paese nel cuore dell’Europa, la Lituania, reso unico dalla sua storia di indipendenza e dalla sua bellezza naturale. Dopo aver riacquistato la libertà dall’Unione Sovietica, la Lituania è rinata come meta turistica poco conosciuta. Decisi di intraprendere un viaggio originale nella repubblica baltica, optando per il CouchSurfing instead di pacchetti turistici tradizionali.

Una volta atterrato a Vilnius, la capitale, fui accolto da Monika e sua madre Nora, che mi introdussero nella cultura culinaria lituana. Durante il mio soggiorno, esplorai la città, scoprendo chiese storiche come quella di Sant’Anna e la Porta dell’Aurora, simboli della sua ricca storia religiosa e culturale. Vilnius, con le sue origini pagane e la successiva conversione al cattolicesimo, è stata per secoli un crocevia di culture, inclusa una vivace comunità ebraica.

Il terzo giorno, visitai il castello di Trakai, patrimonio dell’umanità UNESCO, assaporando il cibo dei Caraiti. Proseguendo il mio viaggio a Kaunas, incontrai Asta e Martynas, che mi mostrarono i tesori nascosti della città, come il monastero camaldolese di Pažaislis. Proseguii con piatti tipici, tra cui la zuppa di barbabietole e i cepelinai.

La mia avventura continuò a Klaipeda, una città con un’eredità prussiana. Qui, incontrai Margarita, una guida cinica verso la sua città. Nonostante la sua mancanza di attrazioni turistiche, scoprii ristoranti giovani e il fascino della Penisola dei Curi. Nida, la famosa città-resort, si rivelò deludente, affollata da bagnanti earida da un’identità lituana.

Proseguendo verso Šiauliai, visitai la Collina delle Croci, un luogo di pellegrinaggio significativo. Dopo un’escursione nel parco, compresi quanto fosse profonda la connessione dei lituani con il loro passato. La mia esperienza si concluse a Vilnius, dove Monika mi mostrò il quartiere di Užupis, noto per la sua costituzione bizzarra.

Negli ultimi giorni, esplorai musei e chiese, prima di lasciare la Lituania. La vacanza, ricca di incontri umani, cultura e storia, si concluse con un caloroso saluto alle mie ospiti e un viaggio di ritorno nel ricordo di un’esperienza indimenticabile.