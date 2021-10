Adesso a Palazzo dei Normanni si entra solo con in Green Pass, ma il gruppo politico Attiva Sicilia, che pure appoggia con un accordo di fine legislatura il governo regionale di Musumeci, annuncia battaglia contro il certificato verde. “Attiva Sicilia è contraria al Green Pass. Siamo vicini a tutti coloro che in questi giorni manifestano pacificamente – si legge in una nota ufficiale del gruppo degli ex grillini, che conta quattro deputati ed esprime la vicepresidente dell’Ars Angela Foti – Non è tollerabile che il diritto al lavoro e l’articolo 1 della Costituzione sia barattato con la somministrazione di un farmaco o subordinato all’ottenimento di una certificazione pagata dai lavoratori stessi.

Ma si spinge oltre il deputato Sergio Tancredi in vista della giornata di martedì prossimo, quando l’assemblea e le commissioni si riuniranno per la prima volta con l’obbligo del pass: “Sono pronto a chiamare i carabinieri perché voglio sollevare il caso anche da un punto di vista giuridico – dice Tancredi – sono un rappresentante eletto e non mi si può impedire di accedere alla sede dell’istituzione”. Lo stesso Tancredi, che a luglio scorso aveva paragonato il Green Pass ai numeri tatuati ai prigionieri dei campi di sterminio, il 29 ottobre ha organizzato nella sala Mattarella, insieme al professore universitario “no pass” Gandolfo Dominici, un convegno contro il pass con riferimenti all’Olocausto e la partecipazione per i saluti istituzionali dell’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla.

“Condivido la posizioni dei miei colleghi Tancredi e Mangiacavallo e martedì prima di accedere al palazzo Reale sarò con loro e metterò a verbale che le disposizioni sul Green Pass ledono i diritti dei lavoratori – dice Angela Foti, vice presidente dell’Ars – E’ chiaro che il paragone del pass all’Olocausto è un’iperbole e una provocazione, ma seguirò il convegno del 29 ottobre a distanza e lo diffonderò sui social. Ho apprezzato la posizione dell’assessore Lagalla, che parteciperà al dibattito pur non condividendone assolutamente le tesi espresse, perché ogni idea deve essere discussa in un dibattito civile e democratico”.