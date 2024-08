Allarme vipere in Italia scoperti diversi serpenti anche in questa zona, la situazione inizia ad essere assurda

Che nella boscaglia italiana vi siano svariate specie di serpenti è assodato, ma quando quest’ultimi iniziano a manifestarsi anche nelle grandi città riappropriandosi del territorio la situazione diventa pericolosa.

Nel quartiere di Ottavia situato nella zona nord di Roma si è infatti verificato quello che può essere descritto solo come un episodio insolito, questo episodio ovviamente ha generato molta preoccupazione tra i residenti del quartiere che sono molto spaventati.

Un serpente appena nato è stato trovato all’interno di un condominio sulla finestra di un garage. La presenza dell’animale ha immediatamente allarmato gli abitanti della palazzina che si sono rivolti a un esperto per gestire la situazione.

Ritrovamento shock interviene l’esperto per salvare la situazione

Andrea Lunerti, etologo noto per la sua esperienza nel trattamento dei rettili, è intervenuto immediatamente per recuperare il serpente ha riconosciuto immediatamente la specie del serpente identificandolo come una piccola vipera, una specie particolarmente pericolosa e velenosa.

La presenza di un serpente velenoso seppur così piccolo in un’area residenziale ha subito sollevato interrogativi sulla possibilità che altre vipere si nascondano nelle vicinanze, effettivamente sarebbe strano non pensarci dato che la vipera trovata nel palazzo aveva solo alcuni giorni.

Secondo l’analisi dell’etologo il ritrovamento di una vipera così piccola suggerisce ovviamente che nell’area circostante potrebbero esserci altri esemplari, questa ipotesi si basa sul comportamento tipico delle vipere che tendono a nidificare in luoghi riparati, questi ambienti offrono il rifugio ideale per i rettili, specialmente durante la stagione riproduttiva.

Prevenire è meglio che curare, quindi ovviamente è fondamentale scongiurare gli incontri con queste creature, evitando ad esempio di accumulare foglie secche o altri piccoli accorgimenti come la pulizia degli ambienti, le vipere proprio come tutti gli animali vanno rispettate, ma è comunque meglio tenere alla larga dagli esseri umani. L’incontro con una vipera può essere molto rischioso specialmente per bambini o animali domestici.

Una volta portata in salvo la vipera è stata liberata in un luogo sicuro lontana dal quartiere, nonostante l’incontro con una vipera in città, o meglio all’interno di un condominio, sia un episodio particolarmente insolito, l’espansione delle aree residenziali ha ridotto notevolmente l’habitat di queste creature che hanno iniziato a spostarsi alla ricerca di posti sicuri dove nidificare

Le autorità locali e gli esperti si sono raccomandati con la popolazione in caso di nuovi incontri con serpenti di mantenere la calma evitando azioni avventate che potrebbero mettere in pericolo sia le persone che l’animale.

Se si fa un simile incontro il comportamento da adottare è quello di contattare immediatamente un professionista che potrà gestire la situazione in modo sicuro ed efficace.