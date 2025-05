Allarme masticativi per cani: aumento dei sintomi neurologici? La pelle bovina sotto accusa

Una situazione allarmante ha fatto scattare l’allerta tra i proprietari di cani, poiché molti animali domestici manifestano tremori incontrollabili e convulsioni. Questa condizione è emersa in Germania e nei Paesi Bassi, dove i sintomi simili hanno fatto supporre l’esistenza di un collegamento. Da agosto 2024, si sono registrati numerosi casi di aggressività estrema, tremori e crisi convulsive, suscitando l’attenzione delle autorità veterinarie.

I cambiamenti comportamentali degli animali domestici, definiti “sindrome del lupo mannaro”, hanno generato e preoccupazione tra i proprietari. Si ipotizza che la causa possa essere una contaminazione alimentare, in particolare legata alla pelle bovina trattata, poiché molti soggetti colpiti avevano in comune la masticazione di oggetti contenenti questo materiale. Le analisi si sono concentrate su potenziali sostanze tossiche prodotte da muffe, che potrebbero svilupparsi in condizioni di umidità controllata.

Nonostante le indagini delle università veterinarie di Hannover e Monaco, non ci sono prove certe a supporto di questa teoria. Gli esperti avvertono di non trarre conclusioni affrettate, poiché le cause di questa disfunzione neurologica potrebbero essere molteplici: genetiche, virali o ambientali. In attesa di ulteriori chiarimenti, si consiglia di evitare l’uso della pelle bovina per i propri cani. Infine, qualora gli animali manifestino sintomi neurologici, si raccomanda di contattare immediatamente un veterinario.