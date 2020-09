Da un’emergenza all’altra: è allarme per le cure rinviate. Con numeri preoccupanti, quasi 18 milioni di prestazioni ‘saltate’ causa Covid-19. La denuncia arriva dal segretario nazionale del sindacato dei medici dirigenti Anaao Assomed, Carlo Palermo, che in un video postato su Facebook riferisce le cifre: “13 milioni le visite specialistiche sospese, 300mila i ricoveri non effettuati, 500mila gli interventi chirurgici e ben 4 mln gli screening oncologici rimandati”. E avverte: “Oggi le attese si misurano in semestri, se non in anni in alcune regioni. Rischiamo di peggiorare la prognosi di tutti i cittadini costretti a questa ulteriore attesa e per questo abbiamo bisogno di interventi urgenti da parte del Governo”.

