UDINE – Cosa sta succedendo dentro la Juve, per renderla così vulnerabile? Perché tutta questa instabilità? A un metro dal traguardo il corridore vacilla e barcolla, è una Juventus con il passo di Dorando Pietri: la differenza è che alla fine vincerà, a meno di cataclismi incredibili, però non vincerà come si pensava. Possiamo solo immaginare la portata del rimpianto di Antonio Conte e Simone Inzaghi, e in parte anche di Gian Piero Gasperini: sarebbe bastato qualcosa in più, e qualche punto perso il meno, per insidiare sul serio il nono scudetto consecutivo della Juventus. A Udine era tutto nelle mani dei bianconeri, ai quali comunque basterà battere la Sampdoria domenica per rimanere campioni d’Italia: ma era questo l’epilogo che i tifosi volevano? Arrivarci perdendo colpi e punti, con la prospettiva della Champions che ora ritorna e fa paura? Forse no. Certamente no.





Il problema della Juve sono i troppi gol presi: già 38, il numero delle gare di un intero campionato. Il dogma difensivo è sempre stato una colonna portante e lo era anche per Allegri. Con Sarri, il concetto dovrebbe essere quello di segnare sempre un gol in più dell’avversario, non importa quanti ne farà lui. Ma se il Milan alla Juve ne ha segnati 4, e 3 il Sassuolo, e 2 l’Atalanta e l’Udinese, vuol dire che il guasto è dietro o meglio dentro, visto che la fase difensiva è un’operazione complessa e riguarda anche attacco e centrocampo, reparti dove nella Juve di Sarri nessuno si volta mai per controllare cosa accada laggiù.

Si punta verso la porta e ci si scopre. Inoltre si affrontano male, come approccio, le cosiddette sfide decisive, siano finali (già perse due contro Lazio e Napoli) oppure un match-point come quello di Udine, dove la Juve per l’ennesima volta non ha saputo gestire il vantaggio e si è fatta rimontare.





Lo squilibrio bianconero è un allarme che suona forte per la Champions, dove intanto bisogna eliminare il Lione vittorioso per 1-0 in quella remota sfida francese prima che il mondo si fermasse. Poi, nel caso, nei quarti in gara secca la vincente tra Manchester City e Real Madrid. La Juve di Udine (e di San Siro, e di Reggio Emilia, e del raccapricciante primo tempo contro l’Atalanta) non potrà bastare.







Fonte