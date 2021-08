I sistemi di controllo industriale, anche noti come Industrial control System (ICS), continuano a essere oggetto di attacchi da parte di molteplici categorie di attori malevoli, dai criminali informatici con finalità estorsive a gruppi che operano per governi con finalità di sabotaggio.

Negli scorsi anni sono stati registrati diversi attacchi specificamente disegnati per colpire questa specifica categoria di dispositivi dal cui funzionamento dipendono le nostre aziende. Va detto inoltre che anche minacce generiche, e quindi non concepite per offendere sistemi ICS, sono spesso coinvolte in attacchi verso questa categoria di dispositivi.

In aprile, la società di sicurezza informatica Kaspersky ha pubblicato un interessante rapporto sul panorama delle minacce ai sistemi di controllo industriale relativo alla seconda metà del 2020 e basato su dati statistici raccolti dal sistema antivirus prodotto dall’azienda e installati su computer ospitati in reti di infrastrutture industriali.

I sistemi Windows su cui sono installali i software antivirus assolvono a diverse funzioni quali:

Server di controllo di supervisione e acquisizione dati (SCADA)

Server di archiviazione dati (Storico)

Gateway dati (OPC)

Postazioni fisse di ingegneri e operatori

Postazioni di lavoro mobili di ingegneri e operatori

Interfaccia uomo-macchina (HMI)

Computer utilizzati per l’amministrazione di reti industriali

Computer utilizzati per sviluppare software per sistemi di automazione industriale

Secondo Kaspersky la percentuale di computer ICS colpiti da un attacco informatico nella seconda metà dell’anno su scala globale è stata del 33,4% (+0,85% rispetto al primo semestre 2020). Nel secondo semestre del 2020, la percentuale di sistemi ICS colpiti è aumentata, rispetto al primo semestre, nel 62% dei Paesi. Il Paese che ha registrato la massima crescita del numero di attacchi (+8,2%) è stato l’Arabia Saudita.

Secondo il rapporto, il numero di attacchi ransomware ai sistemi di controllo industriale (ICS), è aumentato in specifiche aree del pianeta, compresi gli Stati Uniti e Canada (+0,25%), Australia (+0,23%) ed Europa occidentale (+0,13%).

Internet, i supporti rimovibili come chiavette USB e la posta elettronica continuano a essere i principali vettori di attacco per i sistemi informatici nell’infrastruttura industriale delle organizzazioni.

Per avere un’idea dell’impatto delle minacce sui sistemi ICS, si consideri che nel solo secondo semestre del 2020, Kaspersky ha bloccato oltre 19.400 varianti di malware sui sistemi di automazione industriale appartenenti a circa 5.365 diverse famiglie.

I numeri del rapporto confermano una pressione crescente delle minacce nei confronti di sistemi industriali. Ma quali sono i principali rischi per i sistemi di controllo industriale? Per rispondere a questa domanda vale la pena dare una lettura al terzo rapporto semestrale sui rischi e le vulnerabilità di ICS pubblicato dall’azienda specializzata in cybersecurity per apparati industriali Claroty.

Secondo l’azienda, nel corso del primo semestre del 2021 sono state pubblicate 637 vulnerabilità che interessano i sistemi di controllo industriale (ICS) di ben 76 fornitori.

Comparando il dato a quello del precedente semestre, in cui si era registrato un numero di vulnerabilità divulgate di 449 che interessavano 59 fornitori, possiamo apprezzare un significativo aumento. Questo incremento è riconducibile sicuramente a un’aumentata percezione del rischio sicurezza per i sistemi ICS che sono oggetto di frequenti assessment da parte delle aziende, tuttavia un aumento del numero delle falle è sicuramente indicativo di un ampliamento della superfice di attacco che potrebbe essere sfruttata da attori malevoli.

Altro dato allarmante è che oltre il 70% delle vulnerabilità pubblicate nel primo semestre sono state classificate come critiche o di elevata severità. Ciò significa che lo sfruttamento di queste falle in attacchi potrebbe avere conseguenze importanti sui sistemi vulnerabili e che tali attacchi talvolta non richiedono particolari capacità da parte dell’attaccante.

Come sono state individuate queste vulnerabilità nei sistemi ICS? Nella maggior parte dei casi (80,85%), le vulnerabilità sono state segnalate da terze parti al produttore interessato, come società di sicurezza di terze parti, esperti indipendenti ed accademici.

Il maggior numero di vulnerabilità divulgate nei primi sei mesi del 2021 è relativo a soluzioni del produttore Siemens (146), seguito a distanza da Schneider Electric (65) e Rockwell Automation (35). Le falle in sistemi ICS sono state principalmente relative ai sistemi per la gestione delle operazioni (storici, server OPC) (23,55%), seguite dal livello di controllo di base (programmable logic controllers (PLC), Remote terminal units (RTU) (15,23%) e di controllo di supervisione (Human-Machine Interface (HMI), e SCADA (14,76%).

Secondo gli esperti di Claroty, il 61,38% delle vulnerabilità divulgate potrebbe essere sfruttato in attacchi dall’esterno delle reti IT o Operational technology (OT). Questo dato è molto preoccupante, in quanto attacchi di phishing, ingegneria sociale e persino spam potrebbero portare alla compromissione di un impianto industriale.

In aumento sono le vulnerabilità sfruttabili mediante vettori di attacco locali, la percentuale è passata da 18.93% nel secondo semestre 2020 a 31.55% nel primo semestre di quest’anno.

Altro tallone di Achille dei sistemi industriali sono i processi di patch management, spesso infatti pur disponendo di aggiornamenti di sicurezza, la loro installazione è complessa e richiede tempo per analizzare l’impatto degli aggiornamenti di sicurezza sui processi che sono controllati.

Di seguito sono riportate alcune statistiche relative alle attività di mitigazione delle minacce:

• Il 25,59% delle 637 vulnerabilità ICS divulgate nel primo semestre 2021 non ha una patch che li corregge completamente o in parte. Questo dato ci fornisce un’indicazione di quanto siano esposti i sistemi industriali e implica la necessità di adottare misure di protezione supplementari per proteggere i sistemi ICS da attacchi che sfruttano queste falle.

• Il 61,96% delle vulnerabilità senza correzione totale o parziale è stato rilevato nel firmware. Il firmware è un software direttamente integrato all’interno delle componenti elettroniche programmate dei dispositivi (e.g. memoria a sola lettura ROM) e pertanto i relativi aggiornamenti non sono sempre possibili o agevoli e possono implicare operazioni più complesse rispetto all’aggiornamento del sistema operativo di un computer.

• Il 55,21% delle vulnerabilità senza correzione totale o parziale potrebbero comportare l’esecuzione di codice remoto mentre il 47,85% potrebbero causare condizioni di negazione del servizio (DoS). Queste percentuali ci dicono che nella maggior parte dei casi le falle possono essere sfruttate da un attaccante remoto e quindi è necessario adottare misure di difesa idonee a evitare che un attaccante possa compromettere un sistema industriale con un attacco mosso da qualunque posto nel mondo.

• Il 6,43% delle 637 vulnerabilità è relativo a prodotti non più supportati dai produttori. In questo caso è necessario sostituire il dispositivo ICS e se non possibile è necessario applicare le necessarie mitigazioni. Anche in questo caso la maggior parte delle vulnerabilità, ben il 51,22%, che interessano i prodotti non più supportati è presente nel firmware.

Gli esperti mettono in guardia da ransomware e attacchi con finalità estorsiva indirizzati a infrastrutture critiche che rappresentano obiettivi strategici per le organizzazioni criminali certe del pagamento del riscatto in caso di paralisi delle operazioni.

Non vi è dubbio: i dati riportati confermano quanto i sistemi ICS siano esposti a cyber attacchi e quanto sia critica la loro protezione per la nostra società.