Allarme Casa Intelligente con Sirena Esterna

Ring Alarm Kit – M with Outdoor Siren, by Amazon | Your Home Security Alarm System with Optional Assisted Monitoring – No Long Lasting Constraint – Alexa Compatible

Il tuo sistema di sicurezza domestica completo: Ring Alarm Kit – M

Il Ring Alarm Kit – M con sirena esterna è la scelta ideale per le case con 2 camere da letto. Questo kit di 8 pezzi include una stazione di base, un tastierino, 2 sensori di contatto, 2 sensori di movimento, un amplificatore di portata wifi e una sirena esterna per l’allarme Ring.

Un sistema di sicurezza facile da usare

Con il Ring Alarm Kit – M, puoi attivare e disattivare l’allarme con un semplice clic nell’app Ring, ovunque ti trovi. I sensori di contatto possono essere montati su porte e finestrature per sapere quando sono aperte, mentre i sensori di movimento possono essere montati negli angoli delle stanze o su pareti piatte e inviano notifiche in tempo reale quando rilevano movimento in casa.

Vantaggi pratici:

Installa rapidamente e facilmente tramite l’app Ring

Controllo completo da un’unica dashboard nell’app Ring

Assistenza e backup

Con un abbonamento Ring Protect Plus a soli $10 al mese o €100 all’anno, puoi aggiungere la funzione di monitoraggio assistito, il backup cellulare e molto altro. Il monitoraggio assistito ti fornisce un aiuto extra dai tuoi contatti designati in caso di emergenza, mentre il backup cellulare mantiene il tuo dispositivo di allarme Ring online anche se la connessione Wi-Fi viene interrotta.

Integrazione con Alexa

Inoltre, puoi abbinare dispositivi compatibili con Alexa per attivare e disattivare l’allarme con la voce. Non aspettare oltre, assicurati la sicurezza della tua casa con il Ring Alarm Kit – M: acquista ora e proteggi la tua famiglia e la tua proprietà!