Nei reparti di cardiologia italiani “stanno crollando i ricoveri di elezione per malattie cardiovascolari. Significa che stiamo perdendo il 50% di quei pazienti che ci segnalano una sintomatologia non acuta, non da infarto in atto, ma che avremmo potuto ospedalizzare intercettando una sindrome coronarica a rischio di morte improvvisa”. E’ l’allarme lanciato da Francesco Romeo, direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiologia del Policlinico Tor Vergata di Roma, che in questa nuova ondata di Covid-19 vede “dimezzata la capacità ricettiva di un reparto ad altissimo volume come il mio – segnala l’esperto all’Adnkronos Salute – che in genere era tutto pieno”.

Fonte