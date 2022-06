Allarme caldo in Lombardia. Le condizioni meteorologiche nella regione sono influenzate da un promontorio subtropicale che mantiene condizioni di stabilità atmosferica, determinando un’ondata di caldo che avrà i suoi massimi nella giornata di lunedì quando le temperature raggiungeranno valori fino a 34-37 gradi centigradi sulle pianure centro-orientali. E’ quanto si legge sul bollettino meteo diramato da Arpa Lombardia.

Nelle ore a seguire, la struttura in quota si posizionerà sul Centro Italia e l’afflusso di aria più fresca in quota favorirà un aumento dell’instabilità ad iniziare dai settori alpini e prealpini con possibili temporali. Ancora bassa probabilità di precipitazioni in pianura almeno fino a metà settimana. Temperature in lieve calo a partire da martedì.